Asylbewerber wird mit Messer in Nördlingen bedroht

Bei einem Streit in einer Asylunterkunft wird ein Mann mit einem Messer bedroht.

In einer Nördlinger Asylnterkunft ist es am Samstagabend zu einem Streit zwischen zwei Asylbewerbern gekommen. In dessen Verlauf soll einer der beiden Kontrahenten von seinem Widersacher mit einem Messer bedroht worden sein. Auslöser sollen abwertende Gestiken über das Kochverhalten des anderen gewesen sein. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage jedoch beruhigt. Verletzt wurde niemand. (pm)

Lesen Sie auch: