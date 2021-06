Austrägerin werden in Nördlingen Zeitungen gestohlen

Unbekannte haben einer Zeitungsausträgerin ein Paket gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben am Sonntagabend in Nördlingen Zeitungen gestohlen. Einer Zeitungszustellerin wurde laut Polizeibericht gegen 21.10 Uhr in der Bürgermeister-Reiger-Straße ein Paket mit Zeitungen entwendet.

Die Frau habe drei bis vier Personen in Richtung Parkhaus vom Bahnhof laufen sehen, konnte die Personen aber nicht näher beschreiben. Zeugen zu dieser Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)

