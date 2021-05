Baum stürzt auf fahrendes Auto in Nördlingen

In Nördlingen ist ein Baum auf ein Auto gestürzt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Aufgrund starken Windes ist in Nördlingen ein Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt. Ein 52-jähriger Nördlinger fuhr laut Polizeiangaben mit seinem Auto am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr am Reuthebogen. Plötzlich sei ein Baum aus dem Garten eines Anwesens auf die Straße, beziehungsweise das Auto gestürzt. Der Fahrer blieb unverletzt, am Auto entstand den Angaben zufolge jedoch ein Schaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro. Der Baum war offenbar, für den Eigentümer nicht erkennbar, im Wurzelbereich verfault und stürzte auf Grund des Windes um. (pm)

