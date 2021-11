Bei Unfall in Nürnberger Straße entsteht 17.000-Euro-Schaden

Ein Mann hat in Nördlingen einen Unfall verursacht, weil er die Geschwindigkeit eines anderen Fahrzeugs unterschätzt hat. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Ein Unfall hat sich Donnerstagmittag in Nördlingen ereignet. Ein 57-Jähriger wollte mit seinem Pkw aus dem Tankstellengelände in der Nürnberger Straße nach links abbiegen. Dabei soll er die Geschwindigkeit eines auf der Nürnberger Straße stadteinwärts fahrenden 29 Jahre alten bevorrechtigten Pkw-Fahrers falsch eingeschätzt haben und es kam zur Kollision der Fahrzeuge.

Verkehrsunfall Nördlingen Nürnberger Straße heute gegen 12.45 Uhr, blauer fuhr aus Tankstelle und übersah von links kommenden BMW, 2 Leichtverletzte. Foto: Dieter Mack

Der Unfall in Nördlingen war so heftig, dass das Auto von der Fahrbahn abkam

Der Aufprall war laut Polizeiangaben so heftig, dass der 29-Jährige mit seinem Pkw durch dem Zusammenstoß nach links von der Fahrbahn rutschte und erst in einem Busch zum Stehen kam. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. (AZ)