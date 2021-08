Nördlingen

12:30 Uhr

Besondere Fotografien in den Schaufenstern

Bilder der Wanderausstellung „Lebensträume“ sind im September in verschiedenen Schaufenstern in Nördlingen zu sehen.

Plus Ab September gibt es eine Ausstellung in Nördlingen zu sehen, die in den Schaufenstern der Einzelhändler zu sehen ist. Es geht um die Lebensträume von Menschen mit und ohne Behinderung.

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Offene Behindertenarbeit (ARGE OBA) organisieren die Lebenshilfe Donau-Ries, die Stiftung Sankt Johannes, die Diakonie Donau-Ries, Diakoneo und der Kreisverband Nordschwaben des Bayerischen Roten Kreuz eine inklusive Fotoausstellung, die in verschiedenen Innenstädten im Landkreis ausgestellt wird. Unterstützt wird die Aktion auch vom Stadtmarketingverein Nördlingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen