Nördlingen

09:45 Uhr

Biergarten-Fest am Nördlinger Jugendzentrum lockt nicht nur junge Menschen an

An der Outdoor-Bar kümmern sich Mitglieder des Jugendzentrums in Nördlingen um die Bewirtung der Besucher.

Plus Am Jugendzentrum in Nördlingen findet ein Biergarten-Fest statt. Ehemalige Mitglieder nutzen die Gelegenheit, um auf die vergangenen Jahrzehnte zurückzublicken.

Von Lisa Gilz

Es ist warm am Jugendzentrum in Nördlingen. Neben dem Gebäude in der Lerchenstraße 1 sind Bierbänke aufgebaut und Schirme schützen am Freitagnachmittag vor der prallen Sonne. An einem Tisch gleich am Eingang des Jugendzentrums sitzt Isabel Sokolowsky. Die Nördlingerin klebt QR-Codes für die Luca-App gut sichtbar auf das Holz. So können Besucher in den Biergarten einchecken. Es sind schon ein paar da. Manche schauen sich in den Räumen des Gebäudes um, in der Eingangshalle spielen zwei Kinder mit dem Tischkicker. Im Biergarten nehmen bereits die ersten Platz.

