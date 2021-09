Nördlingen

vor 33 Min.

Das lernen Berufskraftfahrer

Plus Am 1. September war in vielen Betrieben der Region Ausbildungsstart, jedoch bleiben wie jedes Jahr Plätze unbesetzt. So fehlen zum Beispiel Berufskraftfahrer.

Von Nico Lutz

Selbstständiges Arbeiten, große Verantwortung und ganz viel Abwechslung. Damit wird für den Ausbildungsberuf Berufskraftfahrer geworben. Dennoch hält sich die Beliebtheit der Ausbildung in Grenzen, nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) sei die Zahl der neu abgeschlossenen Verträge der dreijährigen Ausbildung 2020 um knapp 15 Prozent gesunken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen