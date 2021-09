Deshalb ist die Hochwegbrücke in Nördlingen gesperrt

Plus Die Brücke ist eine wichtige Verbindung ins größte Nördlinger Stadtviertel. Bald soll der Verkehr aber wieder rollen.

Die Hochwegbrücke in Nördlingen ist derzeit gesperrt – und damit eine wichtige Verbindung ins größte Nördlinger Stadtviertel, das Wemdinger Viertel. Immer wieder konnte man in den vergangenen Tagen beobachten, wie Autofahrer bis zur Sperrung hinfuhren - um dann wieder umzudrehen. Radfahrer ignorierten die Schilder sogar - um dann aber ebenfalls umkehren zu müssen.