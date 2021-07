Diese Projekte plant Nördlingen nach dem Hallenbad

Plus Die Stadt stellt ihre Ideen für wichtige Gebäude in Nördlingen vor. Vor allem für die Grundschule Mitte gibt es neue Pläne. Wann die Objekte (um)gebaut werden könnten.

In rund zehn Jahren wird Nördlingen deutlich anders aussehen – zumindest wenn die Pläne der Stadtverwaltung umgesetzt werden. Dabei geht es um die Zeit nach dem Bau des neuen Hallenbades. Hinter den Kulissen wird derzeit über die Grundschule Mitte, das Tanzhaus, das alte Hallenbad und das Döderlein-Gelände diskutiert. Teilweise könnten die Veränderungen kaum sichtbar sein, anderes wird auffallen. Was genau ist geplant? Weitere Visualisierungen gibt es im Text.