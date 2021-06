E-Bike-Fahrerin stürzt an abgesenkter Bordsteinkante in der Ulmer Straße

In Nördlingen ist eine E-Bike-Fahrerin verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie wollte den Radweg wechseln, und stürzte an der abgesenkten Bordsteinkante.

In der Ulmer Straße in Nördlingen ist eine E-Bike-Fahrerin gestürzt und wurde dabei leicht verletzt. Die Frau war nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 11.45 stadteinwärts unterwegs und wechselte die Straßenseite.

Beim Befahren des gegenüberliegenden Radweges stürzte sie alleinbeteiligt an der abgesenkten Bordsteinkante. Dabei erlitt sie Schürfwunden am linken Bein und brach sich einen Finger, teilt die Polizei weiter mit. Sie wurde ins KH Nördlingen eingeliefert. Bei dem Sturz trug sie einen Fahrradhelm. (RN)

Lesen Sie dazu auch