Nördlingen

vor 16 Min.

Edmund Ratka setzt sich für "das Wurzelwerk der Demokratie" in Jordanien ein

Der geborene Nördlinger Edmund Ratka arbeitet zur Zeit in Jordanien für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Seine Schulfreunde aus dem Ries haben in der Kommunalpolitik Karriere gemacht.

Von Peter Urban

Seine ehemaligen THG-Kumpels David Wittner oder Jürgen Leberle sind inzwischen in der Kommunalpolitik erfolgreich. Ein Ziel, das Dr. Edmund Ratka in seiner Zeit bei der Jungen Union oder bei der Jugendarbeit in Reimlingen, wo er aufgewachsen ist, auch vor Augen hatte. „Wenn ich in den Rieser Nachrichten lese, was so alles passiert in meiner ehemaligen Heimat und wie erfolgreich nicht wenige meiner früheren THG-Freunde dort inzwischen sind, packt mich schon manchmal so etwas wie Heimweh“, gibt der Nördlinger zu. „Ich hätte nicht gedacht, dass aus meinen kommunalpolitischen Ambitionen so schnell ein internationales Engagement werden wird.“

