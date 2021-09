Filmpremiere im Nördlinger Riestheater: Vogelfrei

Plus Andreas Zmuda und Doreen Kröber stellen ihren Dokumentarfilm „Vogelfrei. Ein Leben als fliegende Nomaden“ vor. Die beiden fliegen mit einem offenen Sportleichtflugzeug um die Welt.

Seit neun Jahren fliegen die beiden Extremabenteurer Andreas Zmuda und Doreen Kröber mit ihrem Trike, einem offenen Sportleichtflugzeug, durch die Welt. Über ihre vier Jahre dauernde Reise durch Nord- und Südamerika sowie die Karibik von 2012 bis 2016 – 33 Länder und 36.000 Kilometer – haben sie während des Lockdowns den Dokumentarfilm „Vogelfrei. Ein Leben als fliegende Nomaden“ produziert, den sie auf ihrer derzeitigen Kinotour durch ganz Deutschland vorstellen. Nun hatte der Film lokale Kinopremiere im Riestheater.