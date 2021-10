Nördlingen

17:00 Uhr

Lebensgroße Statue soll in Nördlingen an Gerd Müller erinnern

Dieses Tor von Gerd Müller beim WM-Finale 1974 in München soll als Vorlage für die Erinnerungsstatue am Stänglesbrunnen dienen.

Plus Die Stadt Nördlingen plant, zusammen mit dem Verschönerungsverein eine Gedenkstätte zu errichten. Dieses Motiv kommt für die Statue in Frage.

Von Bernd Schied

Die Stadt Nördlingen will in Erinnerung an ihren berühmtesten Sohn Gerd Müller eine lebensgroße Bronzestatue errichten lassen. Diese soll am Stänglesbrunnen zwischen seinem Geburtshaus und dem Haus in der Berger Straße, in dem er aufwuchs, aufgestellt werden. Im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates wurden entsprechende Pläne präsentiert.

