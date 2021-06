Mann fährt mit dem Auto - hat aber seit elf Jahren keinen Führerschein

Ein Mann ist in Nördlingen ohne Führerschein Auto gefahren. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest: Den hat er schon länger nicht mehr.

Ein Mann ist in Nördlingen seit Jahren ohne Führerschein Auto gefahren. In der vergangenen Woche stellten die Beamten der Polizei nach eigenen Angaben bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag in der Eselerstraße fest, dass ein 31 Jahre alter Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte.

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass dem Mann bereits vor elf Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden sei. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (pm)