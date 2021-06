Mann nimmt 78-Jährigem die Vorfahrt - Prellungen am Brustkorb

Ein Mann hat einem Autofahrer in Nördlingen die Vorfahrt genommen. Der wurde bei dem Unfall verletzt.

Ein 43-Jähriger hat am Dienstagnachmittag in Nördlingen einen Unfall verursacht. Beim Linksabbiegen vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in die Augsburger Straße übersah er laut Polizeibericht einen stadteinwärts fahrenden vorfahrtsberechtigten 78 Jahre alten Pkw-Fahrer.

Dadurch kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Der 78-Jährige erlitt durch den Aufprall Prellungen im Brustkorb und musste ärztlich versorgt werden, wie die Beamten mitteilen. An den Pkws entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7500 Euro. (pm)