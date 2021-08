Nördlingen

vor 48 Min.

Mann wehrt sich gegen Promillefahrt und behauptet: Der Sohn wars

Plus Ein 54-Jähriger fährt betrunken Auto. Als ein Polizist ihn dabei erwischt, wehrt er sich gegen die Kontrolle und versucht, sich mit Lügen aus der Situation herauszuwinden.

Von Matthias Link

Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eines Polizisten – alles in einer Nacht. Wegen dieser Vorwürfe hat sich ein 54-jähriger Mann aus Nördlingen am Donnerstag vor dem Amtsgericht verantworten müssen. Gegen den entsprechenden Strafbefehl über 120 Tagessätze und eine Sperrung der Fahrerlaubnis für 13 Monate hatte der Angeklagte Einspruch eingelegt. In Wahrheit sei gar nicht er gefahren, sondern sein Sohn – es liege ein Missverständnis vor.

