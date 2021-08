Nach dem Lockdown: Nördlinger Wäschegeschäft schließt

Plus Das Nördlinger Geschäft für Wäsche und Dessous in der Reimlinger Straße beendet nach fast 25 Jahren den Betrieb. Die Inhaber hätten noch ein paar Jahre weiter gemacht - doch dann kam Corona.

Die Entscheidung ist ihnen alles andere als leichtgefallen, doch nun sind die Würfel gefallen: Rainer Wunderlich, Inhaber des Wäschegeschäfts A. Pöpperl, und Barbara Wunderlich, seine Frau, werden das gemeinsame Geschäft in der Reimlinger Straße in Nördlingen aufgeben. Eigentlich hätten sie gerne noch das 25-jährige Bestehen ihres Geschäfts im nächsten Jahr gefeiert, doch dann kam Corona und die Lockdowns.