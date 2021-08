Nördlingen

12:00 Uhr

Prozess: Das Messer macht den Unterschied

Plus Ein Rentner stiehlt in einem Baumarkt in Nördlingen fünf Rollen Klebeband und mehrere Stichsägeblätter. Weil er ein Messer in seiner Jackentasche hatte, lautete der Strafbefehl "Diebstahl mit Waffen".

Von Matthias Link

Das Cutter-Messer misst gerade mal etwas mehr als zehn Zentimeter. Doch solch ein Messer hat in diesem Fall einen Unterschied ums Ganze gemacht. Weil ein 65-Jähriger aus Bopfingen ein solches Messer mit einer vier Zentimeter langen Klinge in der Jackentasche bei sich trug, als er im März dieses Jahres laut Strafbefehl in einem Nördlinger Baumarkt fünf Rollen Klebeband und mehrere Stichsägeblätter im Wert von 20 Euro stahl, musste er sich wegen Diebstahls mit Waffen vor dem Amtsgericht Nördlingen verantworten. Der Rentner hatte Einspruch gegen den Strafbefehl über 120 Tagessätze eingelegt, den Einspruch aber zugleich auf das Strafmaß eingeschränkt. Das heißt, er räumte die Tat ein, wollte aber eine niedrigere Strafe verhandeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen