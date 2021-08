Rieser Firma Spionage vorgeworfen: Prozess gegen Ex-Mitarbeiter geplatzt

Plus Ein Mann hat behauptet, dass er von seiner Firma ausspioniert worden ist. Doch die Anschuldigungen erweisen sich als falsch. Er wird angeklagt, doch zum Gerichtstermin erscheint er nicht.

Er behauptete öffentlich, dass sein Arbeitgeber ihn ausspioniert und mit Kameras überwacht haben soll: Doch die Vorwürfe sollen haltlos sein. Deshalb hätte sich vor dem Nördlinger Amtsgericht am Donnerstagmorgen eigentlich ein Mann unter anderem wegen falscher Verdächtigung verantworten müssen. Doch der Prozess platzte.