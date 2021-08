Rund 100 Liter Diesel laufen aus Lkw in Nördlingen aus

Aus einem Lkw in Nördlingen sind am Dienstagvormittag wohl rund 100 Liter Diesel ausgelaufen, wie die Polizei mitteilt. Wie es dazu kam.

Einen Einsatz der Nördlinger Feuerwehr und des Wasserwirtschaftsamtes hat ein Lkw-Fahrer am Dienstagvormittag in Nördlingen ausgelöst. Wie Polizeichef Walter Beck unserer Redaktion schildert, sei der Fahrer im Stadtgebiet unterwegs gewesen und habe einen Halt in der Hofer Straße auf dem Aldi-Parkplatz eingelegt.

Beim Verlassen des Parkplatzes sei der Mann wohl am Randstein hängen geblieben und habe so den Tank seines Fahrzeugs aufgerissen. Der Fahrer habe kurz darauf festgestellt, dass er Sprit verliert und den Lkw schließlich im Industriegebiet am Steinernen Mann abgestellt. Beck vermutet, dass etwa 100 Liter Diesel ausgelaufen ist, das betroffene Erdreich im Gewerbegebiet und der Industriestraße werde ausgetauscht.

Das Grundwasser ist nach aktuellem Stand nicht betroffen, der Schaden sei noch nicht abschätzbar. (jltr)