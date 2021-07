Nördlingen

18:25 Uhr

Sechste Bahn, Sauna im Hallenbad? So hat der Nördlinger Stadtrat jetzt entschieden

So sieht der Entwurf der Architekten Löhle Neubauer für das neue Nördlinger Hallenbad aus: Im ganz linken kleinen Gebäude die Außensauna, rechts daneben die übrige Saunalandschaft, im großen Riegel ein Kinderbecken, ein Lehrschwimmbecken, ein Schwimmerbecken und eine Rutsche, ganz rechts die Duschen und Umkleiden. Der Eingang ist oben, im Foyer soll es einen Kiosk geben.

Plus Seit Wochen stellt sich die Frage: Bekommt das neue Hallenbad in Nördlingen eine sechste Bahn? Und was ist mit der Sauna?

Bei der Online-Bürgerversamlmung hatten vor sich vor allem die Schwimmvereine im Ries für eine sechste Bahn stark gemacht. An diesem Donnerstagabend hat der Nördlinger Stadtrat nun folgende Entscheidung getroffen:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen