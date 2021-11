Nördlingen

vor 22 Min.

Warteschlange bei Erstimpfungen: "Man kann nirgendwo mehr hingehen"

Plus Nachgefragt in der Warteschlange beim Sonderimpftermin in Nördlingen: Was bewegt die Menschen nun doch zur Erstimpfung?

Von Matthias Link

Morgens um halb neun hat sich an diesem Samstag bereits eine lange Schlange vor dem Impfzentrum in Nördlingen gebildet. Das Bayerische Rote Kreuz, welches das Zentrum betreibt, bietet an diesem Sonderimpftermin vor allem Erstimpfungen an. In der Warteschlange stehen jüngere und ältere Menschen, ein zwölfjähriger Schüler, ein Student, ein Ehepaar, eine junge Mutter, die erst abgestillt hat, Arbeitnehmer. Was hat die Menschen hier dazu bewogen, sich nun doch impfen zu lassen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen