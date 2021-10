Nördlingen

Wie Erika Wüst Nördlingen zur saubersten Stadt in Süddeutschland machen will

Plus Die Seniorin engagiert sich als Container- und Umweltpatin. Was sie sich von ihren Mitbürgern wünscht.

Von Martina Bachmann

In Sachen Müll in der Stadt habe man zwei Möglichkeiten, meint Erika Wüst: Entweder, man ärgere sich über ihn – oder man hebe ihn einfach auf. Die Seniorin entscheidet sich stets für die zweite Möglichkeit. Denn sie hat eine Vision für Nördlingen. Und von der hat sie auch schon Oberbürgermeister David Wittner in Kenntnis gesetzt.

