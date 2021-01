vor 17 Min.

Nördlingen unterstützt Rieser Sportvereine

Die Stadt Nördlingen bezuschusst den TSV Nördlingen und die KTV Ries für ihre Jugendarbeit.

Der TSV Nördlingen und die KTV Ries bekommen von der Stadt Nördlingen einen Zuschuss in Höhe von 22.000 beziehungsweise 10.000 Euro. Dem hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner vergangenen Sitzung zugestimmt. Oberbürgermeister David Wittner sagte, dass sich die Vereine vor allem in Hinblick auf die Jugendarbeit in einer schwierigen Situation befänden.

Die Vereine wollten so bald wie möglich den Betrieb wieder aufnehmen und zeigten sich bisher sehr kreativ mit der Individualbetreuung. Beim TSV Nördlingen beantragten dien Hauptabteilungen Fußball und Basketball eine Förderung der Nachwuchsarbeit. Kosten fallen bei den Abteilungen grundsätzlich für Fahrtkosten, Trainervergütungen oder auch Verbandausgaben an. TSV-Vorstandsvorsitzender Helmut Beyschlag enthielt sich bei der Abstimmung und bedankte sich im Anschluss für die Förderung. Man tue alles, um die Zuwendungen sinnvoll für die Jugend anzulegen. (jltr)

