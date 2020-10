23.10.2020

Nördlinger Bürgerversammlung im Klösterle nur online zu sehen

Wegen den steigenden Corona-Fallzahlen will die Stadt auf Nummer sicher gehen. Bürger können die Sachvorträge über ein Live-Video verfolgen und trotzdem ihre Fragen stellen. So gehts.

Die geplante Bürgerversammlung in Nördlingen am Mittwoch, 28. Oktober 2020, um 19.30 Uhr im Stadtsaal Klösterle wird wegen der stark gestiegenen Infektionszahlen in Folge der COVID-19-Pandemie nicht als Präsenzveranstaltung, sondern online stattfinden. Dies hat Oberbürgermeister David Wittner entschieden, wie die Stadt mitteilt. Die Informationen zu aktuellen Themen der Stadt von Oberbürgermeister Wittner und Vertretern der Verwaltung werden über den Livestream https://vimeo.com/event/378961 übertragen. Auch auf der Homepage der Rieser Nachrichten können Sie die Bürgerversammlung verfolgen.

Die Bürgerversammlung der Stadt Nördlingen findet am Mittwoch, 28. Oktober, statt und wird in Echtzeit ins Internet übertragen.

Über diesen Kommunikationskanal haben Mitbürgerinnen und Mitbürger die Möglichkeit, die Sachvorträge zu verfolgen. Gleichzeitig ist eine Chat-Funktion eingerichtet, über die Fragen live im Anschluss an die Vorträge schriftlich gestellt werden können.

Nördlingen Bürgerversammlung: Fragen schriftlich einreichen

Weiterhin haben die Nördlinger Mitbürgerinnen und Mitbürger die Gelegenheit, im Vorfeld der Versammlung bis Mittwoch, 28. Oktober 2020, 12 Uhr, ihre Fragen an die Mailadresse presse@noerdlingen.de unter dem Stichwort „Bürgerversammlung“ zu richten. Dies ist auch in schriftlicher Form per Post möglich an die Adresse Stadt Nördlingen, „Bürgerversammlung“, Marktplatz 1, 86720 Nördlingen. (pm)

