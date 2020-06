06:00 Uhr

Nördlinger Grundschülerinnen gewinnen Deutschen Jugendfilmpreis

Sie lassen dabei eine starke Konkurrenz hinter sich, insgesamt werden 641 Filme eingereicht. Wie die Jury den Sieg der Grundschülerinnen begründen.

Das diesjährige Bundes.Festival.Film. hatte dieser Tage einen ungewöhnlichen Auftakt. Im Wuppertaler Autokino am Carnaper Platz wurden die Preisträger/innen der beiden Wettbewerbe Deutscher Jugendfilmpreis und Deutscher Generationenfilmpreis bekanntgegeben. Im Anschluss an das Vorprogramm und die Preisverleihung wurde ein zweistündiges Filmprogramm mit einer Auswahl der besten Festival-Filme gezeigt – vor Ort im Autokino und parallel per Live-Stream im Internet.

Das Bundes.Festival.Film. ist als generationenübergreifendes Film-Event eines der bundesweit größten und renommiertesten Festivals für Filmemacher aller Altersgruppen. Die eingereichten Filme bilden regelmäßig die ganze Bandbreite jugendkultureller und gesellschaftspolitischer Themen ab.

Völlig neues Konzept

Um diesen einzigartigen Filmen auch unter den Beschränkungen der Corona-Krise eine angemessene Präsentationsplattform zu bieten, musste das Veranstaltungsformat völlig neu konzipiert werden. Thomas Hartmann, Leiter des Bundes.Festival.Film. beim Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum: „Offen gesagt, haben wir bis zum Schluss ein wenig gezittert, ob unser Konzept aus Preisverleihung und Filmpräsentation im Autokino und per Live-Stream aufgehen würde.“

Preisstifter ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey freute sich über die ungewöhnliche Umsetzung des Bundes.Festival.Film. und sendete per Videobotschaft Grüße an die Zuschauer sowie Glückwünsche an die Filmschaffenden.

Insgesamt 641 Filme eingereicht

Für den Jahrgang 2020 waren insgesamt 641 Filme eingereicht worden. Davon wurden die überzeugendsten 40 Produktionen für das Finale in Wuppertal nominiert. Die Moviebande der Grundschule Nördlingen-Mitte hatte zu diesem Wettbewerb zwei Produktionen eingereicht. Im Frühjahr erhielten sie die Nachricht, dass der Film „Alarm in der Schule“ als Preisträger nominiert wurde. Nun ging es nicht nach Wuppertal, sondern ins Schulhaus der Grundschule Mitte, um das Festival gemeinsam online in einem Klassenzimmer über die digitale Leinwand zu genießen. Leonie Hay, Thea Hahn und Hannah Braun verfolgten zusammen mit ihrem Betreuungslehrer Dieter Scholz die Preisverleihung. Nach langen 70 Minuten Vorprogramm war es endlich soweit: Die Moviebande gewann mit ihrer Produktion „Alarm in der Schule“ den deutschen Jugendfilmpreis. Und der Jubel unter den Jungfilmern war riesig groß. Es ist bereits der siebte Bundesfilmpreis der Nördlinger Jungfilmer in den letzten zehn Jahren.

Nach der Preisverleihung startet das Bundes.Festival.Film. in seine zweite Phase: Bis zum 28. Juni werden alle Produktionen kostenlos als Streaming-Angebot gezeigt, ergänzt um Videobotschaften und Interviews mit den Filmemachern. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, unter allen Beiträgen für ihren Lieblingsfilm abzustimmen und damit den Publikumspreis zu ermitteln. Und nach dem Festival ist vor dem Festival: Mitte Juli ist die Moviebande mit den Filmen „Alarm in der Schule“ und „Es war einmal eine Insel“ für das bayerische Kinder- und Jugendfilmfestival nominiert.

Das ist der Inhalt des Nördlinger Sieger-Films

Die Schüler der Schülerakademie kommen eines Morgens in die Schule. Doch das Schulhaus ist kalt, kein Licht an, die Computer ausgeschaltet… Wo sind die Würmer von Wurmo Centauri, die sich um den Betrieb des Schulhauses kümmern? Nach Rückruf auf dem Planeten bekommen sie die Antwort, dass die Würmer mit einer Rakete zur Erde gestartet sind. Doch sie bleiben verschwunden. Die Schüler machen sich auf die Suche…

Aus der Jurybegründung heißt es: "... Die jungen Filmemacherinnen der Moviebande öffnen die Filmtrickkiste und mischen mit viel Freude Stopmotion-Animation, Greenscreen und Realfilm. Und auch sonst besticht ihr Film durch unzählige kreative Ideen. Die Gruppe hat ein richtiges kleines Fantasy-Epos geschaffen, das ungemein abwechslungsreich ist und großartig unterhält, bis hin zum offenen Ende, das Lust auf mehr macht." Damit sei „Alarm in der Schule“ ein verdienter Hauptpreisträger in der jüngsten Altersgruppe des Deutschen Jugendfilmpreises. PM

Die Veranstaltung kann online unter www.bundesfestival.de angesehen werden.

