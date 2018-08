00:36 Uhr

Nördlinger Kalender: Fotos gesucht

Abstimmung auf Facebook startet am 17. September

Zwölf Monate mit zwölf außergewöhnlichen Bildern aus Nördlingen und Umgebung, das bietet schon seit 2012 der „Nördlinger Kalender“. Und darin scheint auch der ungebrochene Erfolg dieses Mitmach-Kalenders begründet zu sein. Sämtliche (Hobby-)Fotografen sind nun wieder aufgerufen, ihre besten Bilder einzusenden. Dies ist ab sofort möglich und zwar digital an tourist-information@noerdlingen.de. Die eingesendeten Fotos sollten die Riesmetropole möglichst facettenreich und unter Betonung jahreszeitlicher Besonderheiten zeigen. Besonders schön wären auch Bilder zum Jubiläum 800 Jahre Nördlinger Mess‘ und dem Historischen Stadtmauerfest 2019.

Einsender sollten beachten, dass der Kalender im Hochformat gedruckt wird und die Bilder eine höchstmögliche Auflösung haben sollten.

Die Auswahl der Bilder für die Abstimmung auf Facebook www.facebook.com/Noerdlingen findet am 17. September öffentlich unter den Einsendern der Fotos statt. Die Besucher können durch Vergabe ihrer „Likes“ für die schönsten Motive abstimmen. Es gewinnen die Bilder mit den meisten Gefällt-mir-Angaben im jeweiligen Monat. Alternativ kann auch per E-Mail an die Tourist-Information abgestimmt werden. Neben dem Ruhm winkt dabei den Fotografen der Siegerbilder auch jeweils ein kostenloses Exemplar des fertigen Kalenders als Dank. Das Online-Voting läuft bis 28. September.

Ergänzt um das obligatorische Kalendarium mit allen wichtigen Nördlinger Terminen und veredelt mit den individuellen Monatsschriftzügen aus der Feder der Kalligrafin Gertrud Ziegelmeir wird der hochwertige Wandkalender voraussichtlich Anfang November erscheinen, so die Pressemitteilung der Stadt weiter. (pm)

