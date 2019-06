10:45 Uhr

Nördlinger Mess‘: Mann wirft Schnapsglas auf Frau

Bei der Mess‘ kommt es zu mehreren Fällen von Körperverletzung. Ein 29-Jähriger versucht trotz eines Hausverbots die Kaiserwiese zu betreten und beleidigt Polizeibeamte. Ein junger Mann wirft einer Frau ein Schnapsglas an den Kopf.

Am Wochenende wurde die Polizei zu mehreren Einsätzen auf die Nördlinger Mess’ gerufen. Ein 36 Jahre alter Mann aus dem Nordries belästigte am Samstagabend eine junge Frau mehrfach verbal. Nachdem die Frau dies der Security meldete, beleidigte der Mann die Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes. Der Mann bekam nach Angaben der Polizei einen Platzverweis und wird wegen Beleidigung angezeigt.

Ein unbekannter junger Mann, etwa 20 Jahre alt, mit blauem Trachtenhemd und Lederhose, versuchte am Samstagabend auf der Mess’ im Festzelt mit einer jungen Frau Kontakt aufzunehmen. Diese zeigte jedoch keinerlei Interesse. Der Mann nahm ein Schnapsglas und warf es der 26-Jährigen an den Kopf. Die Frau erlitt ein Hämatom am Kopf. Der Mann flüchtete unerkannt. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon 09081/29560 zu melden.

Student beleidigt Polizeibeamte

Ein 29 Jahre alter Mann aus Mittelfranken wurde am Samstag nach Erteilung eines Hausverbotes im Weinzelt des Festgeländes verwiesen. Danach versuchte er erneut das Gelände zu betreten. Die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte er mehrfach. Er wurde in Gewahrsam genommen und wird wegen Beleidigung angezeigt.

Zwei Männer aus dem Ries schlugen sich in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr. Die Männer im Alter von 29 und 16 Jahren gerieten aus ungeklärten Gründen aneinander und erlitten leichte Verletzungen.

Nachbarn aus Baden-Württemberg streiten sich auf der Mess‘

Gegen 2 Uhr nachts trafen im Bereich des Ponykarussells zwei Gruppen junger Menschen aufeinander. Es kam zu einer Schubserei. Eine 25-Jährige aus Nördlingen kam zu Fall und verletzte sich dabei an der Hand. Dann wurde ein 26 Jahre alter Mann zu Boden gebracht und dort am Boden liegend getreten. Ein 23 Jahre alter Mann aus Baden-Württemberg wurde ebenfalls geschlagen. Weitere Ermittlungen sind notwendig, alle Geschädigten wurden leicht verletzt.

Zwei Nachbarn aus dem angrenzenden Baden-Württemberg, 26 und 27 Jahre alt, trafen in der Nacht auf Sonntag auf der Mess’ aufeinander. Beide schlugen sich gegenseitig und erlitten leichtere Verletzungen. Der Hintergrund ist noch unklar. Beide werden nun wegen Körperverletzung angezeigt.

Ein 22 Jahre junger Mann aus dem Nordries entwendete im Festzelt einen Besen, lief dann heraus und zerschlug ihn auf dem Boden. Der Vorgang wurde von der Security beobachtet. Der Mann wird nun wegen Sachbeschädigung angezeigt, der Schaden beträgt etwa 20 Euro. Der Mann war nach Polizeiangaben stark alkoholisiert. (pm)

Themen Folgen