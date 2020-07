vor 35 Min.

Nördlinger Traditionsgeschäft Uhren-Optik Willa schließt

Plus Nach fast 60 Jahren in Nördlingen geht die Geschichte von Uhren-Optik Willa bald zu Ende. Der Inhaber sieht die Digitalisierung seiner Branche mit großer Skepsis.

Von Robert Milde

Was haben sie nicht gewitzelt über die ungewöhnliche Häufung mancher Branchen in und um die Nördlinger Fußgängerzone. „Brillen- und Brezen-Eck“ war noch die freundlichste Formulierung für die stattliche Ansammlung von Bäckern und Optikern in der Innenstadt. Einer der dienstältesten Geschäftsleute aus dem letzteren Segment schließt Ende des Monats nach fast 60 Jahren und drei Generationen in Nördlingen endgültig zu: Uhren- und Optik-Willa an der Ecke Deininger Straße/Bei den Kornschrannen hört auf.

Das Gründungsdatum von Uhren-Willa war im März 1961. Hans Willa, in jungen Jahren als leidenschaftlicher Fußballer beim TSV Nördlingen bekannt, eröffnete in der Neubaugasse 4 ein Uhrenfachgeschäft. Willa hatte in Ostpreußen das Handwerk von der Pike auf gelernt und wagte nach der Gesellenzeit und Meisterprüfung bei Hummel in Nördlingen den Weg in die Selbstständigkeit. Bereits 1965 folgte der Umzug in die jetzige Adresse Bei den Kornschrannen 21. Die beengten Räume teilte man sich anfangs mit dem Blumengeschäft Lehmann und dem HNO-Arzt Dr. Zerzog. Erst nach und nach konnte sich Hans Willa in dem weit verzweigten und verwinkelten Gebäude ausbreiten.

1973 kehrte Klaus Willa nach Nördlingen zurück

Das war vor allem dann dringend notwendig, als Sohn Klaus Willa das Portfolio durch eine Augenoptikabteilung erweitern konnte. Klaus Willa hatte die Fußballbegeisterung von seinem Vater geerbt, kickte beim TSV Nördlingen und während seines Studiums in Berlin bei den Amateuren des Traditionsvereins Hertha Zehlendorf. 1973 kehrte er als staatlich geprüfter Augenoptikermeister nach Nördlingen zurück und trat ins väterliche Geschäft ein.

Fast exakt 47 Jahre später wird Klaus Willa am 31. Juli den Laden zusperren. Zwar wollte er seinen Kunden zuliebe bis zum 75. Geburtstag weitermachen (im September wird er 73), aber die überbordende Bürokratie – Willa nennt Datenschutz, Kassensystem, Berufsgenossenschaft oder Arbeitsschutz als Beispiele – hätten seine Entscheidung beeinflusst, früher aufzuhören. Auch die zunehmenden Bestrebungen der Optik-Marktführer hin zu digitalem, kontaktlosen Verkauf sieht er mit großer Skepsis: „Was da alles geplant ist, ist aus meiner Sicht ein Alptraum.“ Insgesamt fällt das Fazit seines langen Berufslebens jedoch positiv aus: „Ich glaube, die Segmente Uhren, Schmuck und Optik haben sich immer gut ergänzt“. Danken möchte er in diesem Zusammenhang dem Kundenstamm, der trotz großer Konkurrenz seinem Geschäft über Jahrzehnte hinweg treu geblieben sei.

Uhren-Optik Willa war ein Familienbetrieb

Zuletzt lief das Geschäft übrigens als reiner Familienbetrieb: Klaus Willa und Sohn Michael (45, seit 2007 dabei; er hat ein zweites Standbein in der Medienbranche) kümmerten sich um die Augenoptik, seine Schwester Gabriele Gentner (Uhrmachermeisterin wie ihr Vater Hans Willa) um Uhren und Schmuck. Klaus Willas Lebensgefährtin Eva Jakob war für Verkauf und Service zuständig.

Der Räumungsverkauf bei Willa geht noch bis zum 31. Juli. Mit dem Verkauf des Gebäudes, seit 1991 in Familienbesitz, ist ein Immobilienunternehmen beauftragt. Interessenten gebe es einige, sagt Willa.

