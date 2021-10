Oettingen

vor 3 Min.

Aktion bei Jeld-Wen: Viel Zuspruch für Streikaktion in der Mittagspause

Streikaktion der IG Metall Augsburg bei Jeld-Wen in Oettingen kommt gut an. Am nächsten Dienstag steht die nächste Verhandlungsrunde an.

Plus IG Metall akzeptiert das Angebot der ersten Verhandlungsrunde in der Holz- und Kunststoff-Industrie nicht. Das forderte die Gewerkschaft in Oettingen.

Von Verena Mörzl

Die Preise steigen: Benzin, Energiekosten, ja die Inflation ganz allgemein ist zu spüren, sagen Streikende vor den Toren Jeld-Wens in Oettingen. Dort hat die Gewerkschaft IG Metall zu einer ersten Warnstreikaktion in der Tarifauseinandersetzung der Holz- und Kunststoffverarbeitenden Industrie aufgerufen. Knapp hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren dem Aufruf gefolgt. Sie fordern mehr Geld.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen