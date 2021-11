Defekt löst wohl Schwelbrand in Oettinger Mehrfamilienhaus aus

Zu einem Brand ist es am Mittwoch in Oettingen gekommen. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.

Ein technischer Defekt hat wahrscheinlich am Mittwoch gegen 10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Oettingen einen Schwelbrand ausgelöst, wie die Polizei berichtet. Die rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Oettingen brachten diesen aber schnell unter Kontrolle und verhinderten so einen größeren Sachschaden.

Bei dem Brand in Oettingen wurde laut Polizei niemand verletzt

Die Bewohner wurden laut Polizeiangaben nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. (AZ)