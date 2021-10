Helmpflicht auf dem Oettinger Pumptrack

Plus Die Stadt Oettingen stellt fest, dass die Helmpflicht nicht ernstgenommen wird. Jetzt soll es immer wieder Kontrollen geben und bei Wiederholungstätern gar ein Bußgeld fällig werden

Von kleinen Schrammen bis zu Knochenbrüchen und Unfällen, wegen denen junge Rieser mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden müssen: Auf dem Oettinger Pumptrack haben sich laut Stadt bereits einige Unfälle ereignet. Die Stadt Oettingen weist Eltern jetzt noch einmal darauf hin, dass auf dem Gelände eine Helmpflicht gilt und will verstärkt Kontrollen durchführen.