vor 37 Min.

Oettingen: Lastwagenfahrer erleidet Frakturen

Ein 44-Jähriger wurde beim Beladen eines Lastwagens gegen die Bordwand gedrückt. Er hätte sich laut Vorschriften nicht dort aufhalten dürfen.

Ein 44-Jähriger ist beim Beladen eines Lastwagens in einer Brauerei in Oettingen am Mittwochvormittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 38-Jähriger damit beschäftigt, mit einem Stapler den Lastwagen zu beladen. Dabei drückte er den 44-jährigen Lastwagenfahrer auf der Ladefläche gegen die Bordwand. Der Kraftfahrer erlitt dadurch Frakturen an beiden Beinen. er musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Gunzenhausen gebracht werden. Der Verletzte hätte sich laut Betriebsvorschriften nicht im Ladebereich aufhalten dürfen, weil die Sicht für den Staplerfahrer beim Beiladen eingeschränkt ist. (pm)

Themen Folgen