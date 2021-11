Oettingen: Der Saumarkt wird für die Baustelle gebraucht

Plus Wenn das Hotel Krone in der Oettinger Altstadt saniert wird, müssen die Baugeräte irgendwo hin. Deshalb wird der Saumarkt erst zur Baustelle und danach saniert.

Der Oettinger Stadtrat hat bei der vergangenen Sitzung wichtige Beschlüsse gefasst, die die Innenstadtbelebung, den Parkplatz „Saumarkt“, den Zweckverband für das Mönchsdegginger Hallenbad Almarin und die Freiwillige Feuerwehr Oettingen betreffen. Ein Überblick: