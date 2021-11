Oettingen

17:00 Uhr

Reformationstag mit Regionalbischof Axel Piper in Oettingen

Hoher kirchlicher Besuch in Oettingen: Regionalbischof Axel Piper feiert mit den Gläubigen den Reformationstag in der Stadt an der Wörnitz und trägt sich vor dem Gottesdienst in das Goldene Buch der Stadt ein.

Von Matthias Link

Regionalbischof Axel Piper hat am Reformationstag, am Sonntag, Oettingen besucht, wo ihm die Stadt einen feierlichen Empfang am Abend im Rathaus bereitete und wo er anschließend im Festgottesdienst in der Kirche St. Jakob predigte. Seit seiner Amtseinführung im Januar 2019 war es der erste Besuch von Piper in der Stadt Oettingen.

