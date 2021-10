Unbekannte Person bricht Kellerabteil in Oettingen auf

In ein Kellerabteil in Oettingen ist eingebrochen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße in Oettingen aufgebrochen. Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht in der Zeit zwischen dem 23. und dem 30. September.

Die Person soll Werkzeug im Wert von etwa 250 Euro entwendet und einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro verursacht haben. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)