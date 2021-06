Oettingen

06:00 Uhr

Volkshochschule in Oettingen rüstet EDV-Raum auf

In der Volkshochschule in Oettingen wurde der EDV-Rraum mit neuer Technik ausgerüstet. Die VHS-Vorsitzende hofft bald wieder in den normalen Betrieb zu starten.

Das Team der Volkshochschule Oettingen hat die lange Zeit des Corona-Stillstands für einige räumliche Veränderungen genutzt. So entstand im Gebäude des ehemaligen Gymnasiums neben der St. Jakobskirche, in dem ein Großteil der VHS-Kurse auf drei Etagen stattfindet, ein neuer EDV-Schulungsraum. Bei den Renovierungsarbeiten hat das Team um VHS-Vorsitzende Petra Raab mit angepackt. „Die Umgestaltung haben wir zum Teil selbst in die Hand genommen und mit der Unterstützung örtlicher Handwerker vollendet“, ist Petra Raab stolz auf das Ergebnis. Neuer EDV-Raum an der Volkshochschule in Oettingen wurde aufgerüstet Der neue EDV-Raum befindet sich jetzt im ehemaligen Jakobus-Zimmer im zweiten Obergeschoss und bietet den Kursleitern Harald Scherer (Schwerpunkte Internet und PC-Grundlagen), Peter Wolfinger (Einführung in die Programmierung) und Wolfgang Ernst (Android Smartphone) beste Voraussetzungen. Den Kursteilnehmern stehen acht komfortable Arbeitsplätze zur Verfügung. Außerdem ist der großzügige Schulungsraum mit Beamer und Leinwand, WLAN und Anschlussmöglichkeiten für private Laptops bestens ausgerüstet. „Kein Vergleich mehr zu früher“, freut sich EDV-Kursleiter Harald Scherer über das neue Domizil, das nun auch endlich genutzt werden will. „Wir hoffen, dass wir nach den Pfingstferien wieder starten können“, sagt Petra Raab. Aktuelle Kursangebote können dem Frühjahrsheft der VHS und dem neuen Sommerprogrammheft entnommen werden. Mehr im Internet unter www.vhs.oettingen.de. (pm) Lesen Sie auch: Donau-Ries: Diese Corona-Regeln gelten ab Dienstag, 1. Juni

