Vorfahrt missachtet: Unfall in Oettingen

Ein 65-Jähriger hat in Oettingen am Freitag einen Verkehrsunfall verursacht. Der Sachschaden ist vierstellig.

Ein 65-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend einen Verkehrsunfall in Oettingen verursacht. Laut Polizeibericht fuhr er von der Straße Am Sauereck auf die Nördlinger Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 50-jährigen Autofahrerin, welche stadtauswärts unterwegs war.

4000 Euro Sachschaden

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. (pm)

