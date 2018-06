vor 30 Min.

Ortsdurchfahrt in Wörnitzostheim wird erneuert

Die Alerheimer beschließen auch, den Kanal zu sanieren. Ende Juli wird noch ein besonderes Fest gefeiert

Von Peter Urban

Das Wort „brüten“ war gleich doppelt das Motto bei der Sitzung des Gemeinderates Alerheim vergangenen Dienstag. Erstens wegen der Hitze im Sitzungsraum der Freiwilligen Feuerwehr und zweitens wegen des wichtigsten Tagesordnungspunktes, der „Erneuerung der Ortsdurchfahrt Wörnitzostheim 2019, Vorstellung und Bewertung der Bestandsaufnahme im Kanalnetz durch das Ingenieurbüro und Beratung und Beschlussfassung über den Umfang der notwendigen Kanalsanierungen“.

Hinter dem durchaus sperrigen Titel verbergen sich die Überlegungen des Rates, welche Maßnahmen im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt notwendig sind und welches Investitionsvolumen auf die Gemeinde letztendlich zukommt. Reinhard Pfost vom gleichnamigen Ingenieurbüro hatte das System eingehend untersucht, seine Ergebnisse präsentierte er mittels Beamer sehr anschaulich. Da ging es um nicht funktionierende Rückstauklappen („ein komisches Bauwerk“, so Pfost), Wurzelbewuchs im System und darum, dass Teile des Kanals über Privatgrundstücke verlaufen – nebst vielen weitere großen und kleinen Details.

Um alles zu sanieren und um „für die nächsten 20 bis 25 Jahre Ruhe zu haben“, wie Bürgermeister Christoph Schmid betonte, seien circa 455000 Euro notwendig, wobei er gleichzeitig 192000 Euro Zuschüsse über ein Förderprogramm in Aussicht stellte. Der Rat nahm sich viel Zeit und diskutierte ausgiebig über Für und Wider und beschloss schließlich einstimmig, „im vorgestellten Umfang die Planung auszuführen“. Zusammen mit dem Straßenbau werden somit insgesamt circa eine Million Euro ausgegeben. Circa 650000 Euro davon werde die Gemeinde stemmen müssen, allerdings „in einem Zeitraum bis 2020“, so Bürgermeister Schmid.

Während nach dieser intensiven Beratung drei „Erteilungen des gemeindlichen Einvernehmens“ von Bauvorhaben in Wörnitzostheim und Alerheim zügig verabschiedet wurden, nahm man sich für die Diskussion über mögliche Konsequenzen bei Starkregen-Ereignissen wieder mehr Zeit. Im vergangenen Monat waren zwei Fälle mit größeren Schäden zu beklagen gewesen, weshalb intensiv nach Lösungen gesucht wurde, ohne allerdings zu konkreten Ergebnissen zu kommen. Aber man werde „dranbleiben“, so Christoph Schmid, und die Problematik im Zusammenhang mit dem Umsetzungskonzept „Hydromorphologische Maßnahmen“ am Lohgraben weiter verfolgen. Die weitere Diskussion über diesen Punkt wurde auf die nächste Sitzung verschoben, weil der Rat noch einige Fragen persönlich mit dem Verantwortlichen klären wollte.

Ebenso vertagt wurde die Entscheidung über den Ausbau der Verbindungsstraße zum Schloss Alerheim, um dem Bürgermeister Gelegenheit zu geben, mit dem Amt für Ländliche Entwicklung abzuklären, welche Fördermöglichkeiten es für die Gemeinde gäbe.

Entschieden dagegen wurde einstimmig, die Alerheimer Erdaushubdeponie zum 1. November 2018 endgültig zu schließen und danach die bereits begonnene Rekultivierung abzuschließen, um das Gelände zukünftig als Ausgleichsfläche für zukünftige Baumaßnahmen zu nutzen.

Der Vorschlag von Christoph Schmid, anlässlich des Festes „1150 Jahre Bühl“ Ende Juli in Verbindung mit der Einweihung des Areals an der Schwalbmühle und der offiziellen Einweihung der Kreisstraße als Festakt zu begehen, wurde ebenfalls einstimmig angenommen.

Zum Schluss tat Bürgermeister dem Rat noch seine Erleichterung kund, „nun erstmals seit Langem wieder ein vollständiges Team auf der Kläranlage“ (mit jetzt drei eigenen Mitarbeitern) zu haben, und er verband damit seine Hoffnung, dass damit in diesem Punkt endgültig Ruhe einkehre.

