vor 22 Min.

Oscarverdächtiges Solarbad in Nördlingen

Die besondere Lage, die Badarchitektur, das Sportangebot und das Freizeitvergnügen – die Jury des „Public Value Award für das öffentliche Bad 2018“, den die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen ausschreibt, hat noch mehr Gründe, weshalb Nördlingen in diesem Jahr als einziges Bad Bayerns ausgezeichnet wurde.

Die Badbetreiber sind stolz über ihre besondere Auszeichnung. Auf der Marienhöhe wurden nicht nur das Freizeitvergnügen und die besondere Lage prämiert.

Von Verena Mörzl

Jedes Mal, wenn Freibadchef Martin Gruber Besucher verabschiedet und sie ihm dieses zufriedene Lächeln schenken, gespickt mit Sätzen wie „das war wie ein kleiner Urlaub“, bekommt er die Anerkennung und Wertschätzung zurück, für die er und seine Kollegen Arbeit und Kreativität in das Freibad stecken.

Der Preis, mit dem das Nördlinger Solarbad nun ausgezeichnet worden ist (wir berichteten), wird seit 2012 alle zwei Jahre ausgeschrieben. Das Freibad auf der Marienhöhe ist erst das dritte Bad in Bayern, dass diese besondere Auszeichnung erhält – den 2. Preis im Wettbewerb „Public Value Award für das öffentliche Bad 2018“. Badleiter Martin Gruber aber sagt, dass der eher unbekannte Titel gar nicht das repräsentiere, was nun geschehen sei. Der Preis sei bedeutend wie ein Oscar; selbst wenn es der 2. Preis sei. Die Jury begründet ihre Wahl mit einer großzügigen und guten architektonischen Inszenierung des Bades inklusive besonderem Urlaubsflair. Die Lage sei reizvoll, dem Freizeitvergnügen und der sportlichen Betätigung stehe nichts im Wege. „Die parkähnliche Anlage beweist Mut zur großzügigen Gestaltung des Landschaftsraumes und ist harmonisch in die natürlichen Gegebenheiten eingebunden.“ Außerdem sei der Kinderbereich ein besonderer Höhepunkt. Dieser wurde als Flusslandschaft gestaltet und schließt an den Spielplatz mit Piratenschiff an.

Im Kioskbereich könnten die Badbesucher miteinander ins Gespräch kommen, sagt Gruber, dieser Platz verknüpfe sämtliche Bereiche. Im Solarbad finde vom Kleinkind über Teenager bis zu den Senioren jeder sein Plätzchen. Gruber blickt ins Bad und sieht sich bestätigt. Da tastet sich auf dem Fünfmeterbrett ein junges Mädchen langsam mit der Hand am Geländer vor zur Sprungkante. Ganz vorsichtig schaut sie ins Becken hinab, die Finger klammern sich ums Metall. Dann macht sie einen Schritt zurück, aber nur, um Anlauf zu holen und dann mit voller Freude und einem kleinen Schrei ins Wasser einzutauchen. Der erste Sprung – sicher wird sie noch einige Zeit stolz davon erzählen.

Andere Schwimmer wiederum finden hier jeden Tag ihren Arbeitsausgleich, in dem sie morgens, mittags oder abends ihre Bahnen ziehen. Stadtsprecher Rudi Scherer erinnert sich daran, dass es früher auf der Liegewiese unter den Bäumen Ecken gegeben habe, in denen die jungen Leute geknutscht hätten. „Das ist heut noch so“, bestätigt Gruber. „Hier findet jeder seinen Lieblingsplatz.“

Die festliche Preisverleihung findet am 23. Oktober auf der internationalen Fachmesse „Interbad“ in Stuttgart statt. Dort sollen die Badbetreiber für das gewürdigt werden, was sie ihren Gästen jeden Tag bieten: mit dem Preis für die zeitgemäße und gelungene Interpretation eines modernen Freibades mit besonderem Fokus auf Erholung und Freizeit. Gefeiert wird bereits am Wochenende beim Jubiläum.

Themen Folgen