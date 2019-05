00:35 Uhr

PWG: Erbbau ist aktueller denn je

Für Nördlingen brauche es ein Gesamtkonzept

Die Förderung des Wohnungsbaus, insbesondere für sozial schwächere Schichten, und Bekämpfung der Bodenspekulation – diese Ziele wurden in der Verordnung über das Erbbaurecht in Deutschland im Jahr 1919 verankert. Ziele, die unter den heutigen Rahmenbedingungen wieder aktueller sind denn je, meint die Nördlinger PWG.

Die Dynamisierung des Erbbaus in Nördlingen, wie sie nun von der Gemeinschaft vorgeschlagen wurde, soll dabei sehr wohl die Möglichkeit eines späteren Grunderwerbs durch den Erbbaurechtsnehmer vorsehen. Eine Koppelung an soziale Kriterien sei jederzeit möglich und werde schon heute von Kommunen praktiziert, beispielsweise im Münchner Umland.

Warum Vertreter der CSU Nördlingen darin ein „System von Transferleistungen und Abhängigkeiten“ zu erkennen meinen, bleibt der PWG schleierhaft. Andere Kommunen, die Fachpresse und zuletzt auch die renommierten Referenten der in Nördlingen abgehaltenen Fachtagung für Wohnbau in Klein- und Mittelstädten würden das offenkundig anders sehen, heißt es in einer Pressemitteilung, und: „Letztere gehen freilich noch weiter in ihren Vorschlägen: Bodenfonds, Mietkauf, Bauträgerformen wie Genossenschaften, Bürger AGs, Syndikate und Vereine – die Möglichkeiten sind vielfältig. Erbbau ist eine davon.“ Schlussendlich brauche es für Nördlingen inklusive der Ortsteile nach Meinung der Parteifreien künftig ein Gesamtkonzept, das die Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten der Bürger ebenso wie die Stadtentwicklungsziele berücksichtigt. Dass die soziale Bedeutung der Wohnraumfrage von fast allen politischen Akteuren erkannt wurde, sei zu begrüßen. Verwunderlich bleibe, dass im Stadtrat aufgrund eines CSU-Antrags immer noch über die Veräußerung städtischer Immobilien beraten wird. Obwohl diese genau das bieten, was gefordert wird: bezahlbaren Wohnraum. (pm)

Themen Folgen