vor 32 Min.

Paul Reichstein ist neuer Inhaber der alten Dorfschmiede in Amerdingen

Schlosser mit langer Vorgeschichte: Paul Reichstein in seiner Werkstatt in Amerdingen.

Plus Paul Reichstein ist neuer Schlosser in der alten Schlosserei in Amerdingen. Er möchte sich dort als "Dorfschmied" integrieren.

Von Peter Urban

Nostalgiker hätten ihre helle Freude daran, wenn sie das Innere der Schlosserei in der Amerdinger Hauptstraße sehen könnten. Eine mächtige Esse, ein Amboss, viele große Zangen, wuchtige alte Maschinen. Es riecht nach Asche, Öl und harter Arbeit. Mittendrin allerdings und scheinbar völlig entspannt steht Paul Reichstein, der neue Inhaber der alten Dorfschmiede. Er hat bereits eine ähnliche Werkstatt in Oberkochen, wo er sich um seine Hauptaufgaben wie Metallkonstruktionen, Geländer, Verzierungen, Außenanlagen, Hof- und Toranlagen aus Metall kümmert. Doch dort ist mittlerweile zu wenig Platz, um auch noch kreativ arbeiten zu können, um auch großformatige Kunstobjekte und Skulpturen schmieden zu können, die, wie er sagt, „Kunst und Funktionalität verbinden“.

Ursprünglich hat er als Musiker und Schlagzeuger gearbeitet

Seine „neue“ Schmiede hat er durch Zufall entdeckt und aufgrund eines Kontaktes zu Prinzessin Camilla und dem fürstlichen Haus in Amerdingen übernehmen können. Auf die Frage, wie man denn heutzutage auf die Idee kommt, Schlosser oder Schmied zu werden, lächelt Paul Reichstein: „Das hat schlichtweg mit Kunst und meinem bisherigen Lebensweg zu tun.“ Er ist in Stuttgart geboren und auf der Heidenheimer Alb aufgewachsen.

Ursprünglich ist er als Musiker und Schlagzeuger nach Australien gegangen und hat dort nach vielen verschiedenen Nebenjobs mit weithin bekannten Künstlern Straßentheater-Performances veranstaltet: unter anderem auf Hochstelzen, mit aufwendigen tragbaren Skulpturen, und immer mit komplizierten Bühnenkonstruktionen. „Da wirst du ganz automatisch auch zum Techniker, zum Konstrukteur, Schweißer und kreativen Problemlöser.“ Auch die zur Truppe gehörigen Trucks sind um- und ausgebaut worden, nicht zuletzt als Wohnmobile. Später hat er bei Olympia 2000 in Sydney bei solchen Kunst-Perfomances mitgewirkt und vor dem Sydney Opera-House den Backstage-Bereich mitgestaltet.

Reichstein möchte sich als "Dorfschmied" integrieren

Nach Deutschland zurückgekehrt, wollte Paul Reichstein sein praktisches Wissen auf eine solide Basis stellen und hat mit 38 Jahren eine Schlosserausbildung begonnen. Jetzt, mit 47, fühlt er sich berufen, seine australischen Eindrücke, sein Verständnis von Kultur und sein technisches Können in seine Philosophie von „Stadtmöblierung“ zu transformieren. Doch auch in dieser Hinsicht will er sich nicht festlegen: Nicht „Kunst am Bau“ ist sein Credo, sondern unkonventionelle Herangehensweisen an sein Material Metall.

„Bei mir bekommen die Kunden keine Ware von der Stange, sondern immer individuell gestaltete Objekte, die im besten Sinne Unikate sind“, sagt er und zeigt Bilder seiner Arbeiten, darunter auch so auf den ersten Blick „verrückte“ Arbeiten wie eine Glasfaserinstallation für das Flughafengebäude in Sydney. Dabei ist er sich für nichts zu schade, wie er sagt, Balkongeländer, Terrasseneinfassungen oder schlichte Feuerkörbe sind für ihn genauso interessant, wie Fahrzeugumbauten oder die individuelle Ausstattung von Imbisswagen. „Ich bin mit allen Wassern gewaschen oder sagen wir, mit allen Feuern gehärtet. Ich kann mich zunächst mal auf jedes Problem einlassen. Und nur dann sind unkonventionelle Lösungen das fast logische Resultat.“

Obwohl er seinen Lebensmittelpunkt weiterhin in Oberkochen hat, will Paul Reichstein so oft wie möglich in „seiner“ Schmiede in Amerdingen sein und sich vor allem dort auch als „Dorfschmied“, so wie es sein längst verstorbener Vorgänger war, integrieren. „Ich kann mit Landmaschinen-Reparaturen genauso gut wie mit moderner Kunst leben.“ Und so sammelt er alles, was man als Schlosser vielleicht irgendwie mal gebrauchen könnte. „Es gibt keinen Schrott bei mir. Alles wird wiederverwendet. Das ist meine Art, Nachhaltigkeit zu verinnerlichen“, sagt Reichstein.

Lesen Sie auch: