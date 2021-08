Fahrzeug fängt nach Unfall Feuer

Ein Autofahrer verliert bei Pflaumloch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto schleudert gegen einen Baum und kommt zum Stehen. Dann fängt es an zu brennen.

Ein 36-Jähriger ist mir seinem Auto bei Pflaumloch gegen einen Baum gefahren. Das Fahrzeug fing daraufhin an zu brennen. Nach Angaben der Polizei fuhr der Autofahrer am Mittwochmittag von Pflaumloch in Richtung Goldburghausen. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto, geriet auf die Gegenfahrbahn und schleuderte auf den Grünstreifen. Dort prallte das Fahrzeug an einem kleinen Baum ab und kam anschließend 80 Meter weiter an einem anderen Baum zum stehen.

Unfall bei Pflaumloch: Auto fängt an zu brennen

Der Fahrer konnte sich trotz Verletzung aus dem Auto befreien, bevor dieses Feuer fing und der Fahrgastraum ausbrannte. Die Feuerwehren aus Bopfingen und Pflaumloch konnten den Brand löschen. Das Auto erlitt einen Totalschaden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 geschätzt. Die Polizei Aalen geht davon aus, dass der 36-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. (pm)