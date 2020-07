vor 42 Min.

Polizei fasst mutmaßliche Automatenknacker in Nördlingen

Drei Männer sollen in der Fritz-Hopf-Straße in Nördlingen Aufbruchwerkzeug mitgeführt haben. Gegen sie wird nun strafrechtlich ermittelt.

An einem Zigarettenautomaten in der Fritz-Hopf-Straße in Nördlingen haben sich drei Männer Mittwochnacht zu schaffen gemacht. Nach Angaben der Polizei rückten sie mit zwei Streifenfahrzeugen aus und entdeckten die drei Personen, die in ihrem Fahrzeug Aufbruchwerkzeug mit sich führten.

Die drei Männer sollen bei der Kontrolle sehr aggressiv gewesen sein. Wie die Polizei Nördlingen mitteilt, beleidigte einer der Männer die eingesetzten Beamten. Gegen die drei Personen wird nun strafrechtlich ermittelt. RN

