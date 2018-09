vor 56 Min.

Poller zum Schutz

Die schwarzen Senk-Poller sind seit 2015 am Kriegerbrunnen installiert und haben sich so gut bewährt, dass sie jetzt in einem umfassendenSicherheitskonzept eingesetzt werden. Foto: Hummel

Im Bauausschuss geht es um die Frage, wie die Besucher der Mess’ und anderer Veranstaltungen geschützt werden können. Die Polizei schlägt verschiedene Maßnahmen vor.

Von Ronald Hummel

Der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt 2016 in Berlin warf für alle Städte und Gemeinden die Frage auf, wie sie sich gegen derartige Attacken mit Fahrzeugen wappnen können. Die Nördlinger Polizei weist darauf hin, dass sich für unsere Region die abstrakte Gefährdung kaum entspannt hätte, was auch in den kommenden Jahren anhalten werde, wie Daniel Wizinger vom Ordnungsamt in einem Bericht vor dem Bauausschuss im Nördlinger Stadtrat vortrug.

Die Polizei schlägt zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vor, mit denen zunächst Fußgängerzone und Kaiserwiese bestmöglich geschützt werden können. Generell seien fest im Boden verankerte, versenkbare Poller, wie sie bereits am Kriegerbrunnen zwischen festen Steinpollern installiert wurden, ideal, um bis zu 7,5 Tonnen schwere Fahrzeuge aufzuhalten und gleichzeitig den Weg für Rettungskräfte schnell frei zu machen. Mobile Hindernisse wie Betonblöcke seien weniger gut, da sie bei einem heftigen Aufprall verschoben werden könnten. So zeigte die Erfahrung mit dem Betonklotz, der vergangenes Jahr während der Mess’ am Zugang zum Kaufhof (EGM) platziert wurde, etliche Nachteile: Dort wurde es sehr eng in Phasen stärkerer Besucherströme, der Block musste aufwendig bewacht werden, um im Ernstfall den Fluchtweg von den zugehörigen Stahlseilen frei zu machen, und die angrenzenden Händler erlitten enorme Umsatz-Einbußen.

Die Polizei schlägt zum Schutz der Kaiserwiese vor, Senkpoller vor der Eisenbahn-Unterführung, bei der Einfahrt zum Kaufland-Parkplatz und am Durchgang bei den Toilettenhäuschen anzubringen. Die Stadtverwaltung konkretisierte den Vorschlag auf je zwei Poller vor Unterführung und Toilettenhäuschen und drei an der Parkplatzeinfahrt. Das würde 80000 Euro plus grob geschätzt 30000 Euro für die Tiefbaumaßnahmen kosten.

Zum Schutz von Fußgängerzone und Marktplatz schlägt die Polizei Poller bei Windgasse, Polizeigasse, Deininger und Löpsinger Straße jeweils an den Kornschrannen und am Hafenmarkt beim Klösterle vor. Die Stadtverwaltung will zunächst die Hauptzufahrten zum Marktplatz, also Windgasse und Baldinger Straße, mit jeweils zwei Pollern sichern, was 65000 Euro plus etwa 20000 Euro für den Tiefbau kostet. Die weiteren Maßnahmen sollen schrittweise angegangen werden; so solle die Kaiserwiese bis zur nächsten Mess’ rundum abgesichert sein.

Die Stadträte begrüßten über alle Fraktionen hinweg die Maßnahmen nach dem einhelligen Motto „Sicherheit geht vor“. Jörg Schwarzer (CSU) merkte an, dass man in die Fußgängerzone durch die Nonnengasse immer noch eindringen könne. Oberbürgermeister Hermann Faul erläuterte dazu, dass es zunächst darum ginge, potenzielle Angreifer-Fahrzeuge abzubremsen, was dort nicht so dringlich sei, wie an den anderen Stellen.

Thomas Mittring (Stadtteilliste) fragte, ob man die bereits gekauften mobilen Betonpoller noch brauchen könne. Daniel Wizinger erklärte, sie würden unter anderem zum Stadtmauerfest vor den Toren eingesetzt werden.

Wolfgang Goschenhofer (Grüne) begrüßte die Initiative, die durch keine Sparmaßnahmen eingeschränkt werden dürfe. Er regte ein Konzept mit klaren Prioritäten an, was allgemein übernommen und in den Beschlusstext integriert wurde.

Hermann Faul wies darauf hin, dass für das Stadtmauerfest bereits ein Konzept ausgearbeitet wurde, das als Grundlage nun erweitert werden könne. Rudi Koukol (Grüne) schlug vor, Poller so zu kombinieren, dass sie eventuell zwei Bremsstufen bilden. Rita Ortler (SPD) begrüßte das Konzept, zeigte sich aber ratlos, wo die Grenzen für Sicherheitsbereiche, Fahrzeuggewichte oder Schlupflöcher sein sollten. Faul stimmte zu, dass es nie 100-prozentige Sicherheit geben könne; die Stadt aber signalisieren müsse, dass sie tut, was möglich ist. Markus Hager (Stadtteilliste) war es wichtig, die Kosten darzulegen, um das Konzept realistisch umsetzen zu können.

Oberbürgermeister Faul sah die Initiative der Nördlinger Polizei als Teil eines überregionalen polizeilichen Konzeptes. „Die Forderungen der Polizei sind keinesfalls überzogen“, so Daniel Wizinger. Maßnahmen und Konzept wurden einstimmig angenommen.

