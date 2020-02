Prügelten sich Senioren auf der Kaiserwiese in Nördlingen?

Plus Ein 70-Jähriger soll einem früheren Freund bei einer Begegnung auf dem Gelände der Nördlinger Verbraucherausstellung ins Gesicht geschlagen haben.

Zu Körperverletzungen auf der Nördlinger Mess’ kommt es immer wieder, meist ist Alkohol im Spiel und die Täter sind jüngeren Alters. In diesem Fall aber stand ein 70-Jähriger vor Gericht, der im Sommer einem früheren Kameraden in der Verbraucherausstellung begegnet ist und ihn dabei ins Gesicht geschlagen haben soll. Die beiden hatten eine Vorgeschichte.

Die Bekannten trafen sich deshalb vor Richterin Katrin Wegele wieder, weil der Angeklagte Einspruch gegen den Strafbefehl in Höhe von 3000 Euro einlegte – die strafrechtliche Konsequenz aus der körperlichen Auseinandersetzung.

Im Sommer lief der Angeklagte auf der Nördlinger Kaiserwiese

Der aus Utzmemmingen stammende Angeklagte lief am 28. Juni 2019 am Vormittag über das Freigelände der Nördlinger Ausstellung, als ihm zwei Bekannte entgegenkamen. Mit einem der beiden hatte er vor einiger Zeit gebrochen und hegte noch einen Groll gegen ihn.

Als sie aneinander vorbeiliefen, redete der Angeklagte ihn mit „Na, du Lugenbeutel“ an. Als Reaktion darauf, so behauptete er weiter, habe er von seinem früheren Kameraden einen Kopfstoß erhalten. Die Retourkutsche sei eine Ohrfeige gewesen. In der Anklage steht etwas anderes, wie Staatsanwalt Dennis Schreiber in der Sitzung sagte: Er sprach von einem „Faustschlag gegen das linke Kinn“.

Anschließend wollte der Angeklagte wegen des angeblichen Kopfstoßes schließlich die Polizei verständigen und lief dazu ins Kaufland. Als ein Polizist dort eintraf, bemerkte dieser, dass der 70-Jährige mit einer blutenden Wunde „sichtlich verletzt“ war.

Nach einem Streit kam es zum Zerwürfnis

Er erzählte dem Gericht zur Vorgeschichte der Geschehnisse, dass ihn mit dem Geschädigten fast zwanzig Jahre lang ein kameradschaftliches Verhältnis verbunden habe. Der Knackpunkt ihrer Beziehung sei ein Auffahrunfall zwischen seinem Sohn und dem Geschädigten gewesen. Weil sie bezüglich der Schadensregulierung nicht übereinkamen, sei es dann zum Zerwürfnis gekommen.

Der 66-jährige Geschädigte sagte als Zeuge, dass er selbst „keinen Kopfstoß gegeben“ habe. Der Angeklagte sei nach dem Faustschlag schnell davongelaufen, Verletzungen in dessen Gesicht habe er nicht bemerkt. Durch den Schlag gegen seinen Unterkiefer sei jedoch seine Zahnprothese abgesplittert, er leide seither unter verschiedenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Ein weiterer Zeuge (72), der den Geschädigten beim Ausstellungsbesuch begleitet hatte, bestritt den angeblichen Kopfstoß des 66-Jährigen ebenfalls. Er sei direkt neben den beiden gestanden. „Den Kopfstoß hätte ich gesehen“, sagte er, „mir ist da wirklich nichts entgangen.“ Der Angeklagte habe seinen Bekannten einen „Lügner“ genannt und sei ihm „auf die Pelle gerückt“.

Der Zeuge widerspricht der Darstellung

Sein Begleiter habe deshalb die Hände in „abwehrender Haltung“ leicht von sich gestreckt. Der Angeklagte habe daraufhin gerufen „Du hast mich angelangt!“ und ihm mit Wucht gegen das Kinn geschlagen; anschließend habe er das Weite gesucht.

Auf die Frage, ob er mit seinem Begleiter befreundet sei, antwortete der Zeuge: „Ich gehe davon aus, dass wir alle drei befreundet waren.“ Mit Blick auf den vorangegangenen Streit wegen des Autounfalls sagte er: „Es ist mir unbegreiflich, dass wir heute hier sitzen wegen dieser Bagatelle.“

Nach einer Beratung mit seinem Verteidiger Peter Hubel zog der Angeklagte seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Richterin Katrin Wegele wiederholte den Strafbefehl über 3000 Euro, der damit rechtskräftig wurde. Woher die Verletzungen am Kopf des Angeklagten stammten, blieb offen.

