vor 36 Min.

Radfahrer stirbt in Nördlingen

Der Mann stürzt von seinem Fahrrad. Zeugen beobachten den Sturz und leisten Erste Hilfe.

Ein 74 Jahre alter Radfahrer ist am Montag in Nördlingen gestorben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 13.40 Uhr auf der Johannes-Kähn-Straße in Richtung Zeitblomweg. An der Einmündung zum Zeitblomweg stürzte der Mann von seinem Fahrrad und fiel zu Boden. Das beobachteten laut Polizeibericht Zeugen. Sie leisteten Erste Hilfe, vier Minuten später traf der Rettungsdienst ein. Dennoch verstarb der Mann. (pm)

