11:00 Uhr

Rauchentwicklung in Wohnung: Vermieter rettet Mieter

Ein Vermieter hat in seiner Mietwohnung in Nördlingen eine Rauchentwicklung bemerkt. Daraufhin trat er die Wohnungstür ein und rettete seinen Mieter.

Ein Hauseigentümer hat Montagnacht seinen Mieter gerettet. Der 49-jährige Vermieter bemerkte gegen 1.30 Uhr in der vermieteten Erdgeschosswohnung in seinem Haus in der Paradiesgasse in Nördlingen eine Rauchentwicklung. Nach Angaben der Polizei wurde der Rauchmelder ausgelöst.

Der Vermieter trat die Wohnungstüre ein und fand seinen 51-jährigen Mieter schlafend vor. Dieser hatte in einem Topf auf dem Herd ein Stück Leberkäse angebraten und schlief dabei aufgrund seines vorherigen Alkoholkonsums ein. Ein Alkoholtest bei dem 51-Jähringen ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in das Nördlinger Stiftungskrankenhaus gebracht. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. (pm)

