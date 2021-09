Ries

20:14 Uhr

Immer mehr Rieser sind nicht mehr bereit, sich testen zu lassen

Plus Die 3G-Regel gilt in Volkshochschulen, Musikschulen und Vereinen. Wer sich nicht impfen lassen kann oder will, muss sich testen lassen. Doch viele machen das nicht mehr mit.

Von Verena Mörzl und Robert Milde

Immer weniger ungeimpfte Menschen im Ries sind bereit, sich testen zu lassen. Das berichten die Geschäftsführer mehrerer Einrichtungen auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Folgen davon spüren eben jene Volkshochschulen, Musikschulen und Sportvereine massiv. Kurse entfallen, Kursleiter sagen ab. Gerade mit Blick auf den Beginn der Semester und die Rückkehr zum Hallensport bereitet das den Verantwortlichen zunehmend Sorgen.

