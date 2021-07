Was die Kanalsanierung die Gemeinde Munningen kostet

Plus Auch Schwörsheimer werden Kosten für die Sanierung tragen müssen. Dazu ist der Straßenbau noch nicht einmal einkalkuliert.

Die laufende Kanalsanierung in Schwörsheim prägt den diesjährigen Haushalt der Gemeinde Munningen, den der Gemeinderat einstimmig verabschiedet hat. Was kostet das die Gemeinde?